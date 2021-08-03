Названа причина распространения в Азербайджане болезней растений

БАКУ /Trend/ - В настоящее время главной причиной распространения в Азербайджане болезней растений является экспортируемые из-за рубежа семена.

Об этом сказал заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Баларагим Гулиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, опасность представляют, в частности, семена, которые импортируются в обход таможни.

"Агентство проводит лабораторные исследования семян, которые ввозятся в страну на законных основаниях, проходят таможенную проверку, после чего выдается разрешение на их использование. Однако семена также ввозятся и в обход таможенных процедур в багажных отсеках автомобилей, ручной клади, по почте или другими путями вне государственного контроля. Мы не можем провести лабораторные анализы таких семян, что создает условия для проникновения в страну болезней растений. Мы уже обращались в профильные структуры с просьбой ужесточить контрольные меры. Недавно вирус коричневой морщинистости плодов томата был обнаружен в партии семян, доставленной из Испании. Партия была незамедлительно обезврежена, направлено уведомление профильным ведомствам страны - отправителя", - сказал Гулиев.

Зампред агентства добавил, что предприниматели, население в целом проинформировано об опасности ввоза в и использования непроверенных семян.

"Мы не утверждаем, что все эти семена заражены. Однако было бы целесообразно использовать их после соответствующих лабораторных исследований. В противном случае это является правонарушением", - сказал Гулиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)