Азербайджан временно ограничил импорт скота из испанской провинции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан временно граничил импорт крупного и мелкого рогатого скота и его генетического материала из испанской провинции.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, это обусловлено данными Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) о выявлении на принадлежащих Испании Балеарских островах болезни скота.

С целью защиты от инфекционных заболеваний животных был временно ограничен импорт в Азербайджан из этой испанской провинции крупного и мелкого рогатого скота и его генетического материала.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)