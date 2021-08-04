Азербайджан временно ограничил импорт скота из испанской провинции
БАКУ /Trend/ - Азербайджан временно граничил импорт крупного и мелкого рогатого скота и его генетического материала из испанской провинции.
Как сообщили в среду Trend в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, это обусловлено данными Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) о выявлении на принадлежащих Испании Балеарских островах болезни скота.
С целью защиты от инфекционных заболеваний животных был временно ограничен импорт в Азербайджан из этой испанской провинции крупного и мелкого рогатого скота и его генетического материала.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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