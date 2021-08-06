Под Муровдагом будет проложен 23-километровый автомобильный тоннель

БАКУ /Trend/ - На автодороге Тоганалы-Кельбаджар будет построен тоннель.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал замначальника Главного управления по эксплуатации и ремонту дорог Госагентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов на брифинге, посвященном итогам деятельности за первое полугодие 2021 года и предстоящим задачам.

По его словам, в результате проведения соответствующих ремонтных работ на автодороге Тоганалы-Омарский перевал-Кельбаджар было обеспечено бесперебойное движение военного транспорта и транспортных средств гражданского населения.

Рустамов отметил, что именно по этой дороге прибыли для проведения впервые за много лет рождественского богослужения в монастыре Худавенг в Кельбаджаре представители албано-удинской христианской религиозной общины.

"Готовится проектная документация для реконструкции дороги в соответствии со II технической категорией, а под горой Муров планируется построить автомобильный тоннель протяженностью 23,4 километра. Это поспособствует беспрерывной и безопасной эксплуатации трассы Тоганалы-Кельбаджар на протяжении всего года", - добавил он.

(Перевод: Турал Гараджаев)