Мошенники продолжают атаковать держателей банковских карт Азербайджана – АБА

БАКУ/Trend/ - Мошенники продолжают атаковать держателей банковских карт в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в сообщении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

По данным источника, несмотря на проводимые в этом направлении мероприятия, на фоне динамичного роста развития цифровых платежей, в частности операций электронной коммерции, продолжают появляться новые виды мошенничества.

«Мы находимся в тесном контакте с общественностью, в том числе с держателями банковских карт. В центре внимания нашей ассоциации находится информирование общественности, в частности пользователей карт.

Мошенничество в основном заключается в перехвате конфиденциальных данных платежной карты, разглашенного в той или иной форме одноразового пароля (3D Secury – код подтверждения платежа), полученного пользователем карты на основании СМС-уведомления, что, как следствие, приводит к потере денежных средств», – сказали в АБА.

Ассоциация отмечает, что в последнее время владельцам банковских карт поступают звонки от якобы «сотрудников» того или иного банка, которые просят раскрыть данные платежной карты.

«В ряде случаев с помощью СМС-сообщений держателей банковских карт приглашают участвовать в конкурсах для выигрыша крупных сумм денег и получения бонусов в качестве вознаграждения», – отметили в АБА.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev