В Азербайджане определяются конкурентные возможности казахстанского ИТ-бизнеса

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане определяются конкурентные возможности казахстанского бизнеса в сфере информационных технологий, безопасности и концепции Smart City, сказал Trend основатель и генеральный директор компании SMART CITY AZERBAIJAN MMC Куаныш Калижанов.

По его словам, близость Турции к освобожденным территориям Азербайджана и ее опыт в области строительства – неоспоримые аргументы.

"Мы должны опираться на собственные прочные знания и опыт в тех областях, в которых мы серьезно продвинулись, а именно: в цифровизации отраслей экономики, в том числе на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования земли, геоинформационных технологиях, а также в технологиях в области возобновляемых источников энергии. Нам также необходимо знать конкурентные возможности казахстанского бизнеса в сфере информационных технологий, безопасности и концепции Smart City", – подчеркнул Калижанов.

При восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана, строительстве новых городов и сел необходимо применение концепции Smart City/Smart Village, сказал он.

"Стоит отметить, что "умное село" состоит из разных компонентов и составляющих, которые только в совокупности способны дать ощутимый результат. Мы хорошо понимаем, что на начальном этапе очень важно применение технологий и цифровых решений, которые позволят создать методологическую основу для инженерных и проектных работ", – уточнил гендиректор.

Отметим, что первый шаг в данном направлении был сделан путем заключения Меморандума о сотрудничестве между компаниями Caspian Enerji Club, Caspian Service и Smart City Azerbaijan, в рамках которого предусмотрено их совместное участие и всемерное содействие реализации концепции "Умное село" в рамках своих компетенций.

"Этот меморандум постоянно расширяется и открыт для новых партнеров. Мы считаем целесообразным рассмотреть вопрос привлечения к обсуждению и дальнейшему участию в совместной реализации проекта "Умное село" всех заинтересованных государственных структур, организаций и компаний", – подытожил Калижанов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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