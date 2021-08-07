БАКУ /Trend/ - Стартовал проект ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" по оценке запасов алунитовой руды, сообщает в субботу Trend.

Наличие богатых рудных ресурсов в Азербайджане позволяет развивать ряд секторов экономики, в частности тяжелую промышленность, цветную металлургию, строительную промышленность. Добыча природных ресурсов с применением современных технологий создает условия для дальнейшего расширения промышленных областей и производства широкого спектра конкурентоспособной продукции.

В связи с этим ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" реализует ряд стратегических проектов. В их числе особое значение для развития алюминиевой промышленности имеет проект по запуску сначала добычи, а затем производства глинозема из алунита на руднике Зейлик в Дашкесанском районе, который долгое время не использовался. С этой целью ОАО провело тендер по оценке запасов алунитовой руды на месторождении Зейлик, добыче руды с использованием современных технологий ее обогащения и реализации последующих процессов. Для подготовки технических условий тендера и проведения оценки, связанной с претендентами, был создан Экспертный совет в составе представителей государственных структур, а также известных местных и зарубежных специалистов в этой области. Согласно заключению Экспертного совета, победителем тендера стала британская компания MICON International Co.Limited, специализирующаяся в этой области. Между корпорацией и компанией был подписан контракт.

Компания MICON была основана в 1988 году и имеет более чем 30-летний международный опыт работы в горнодобывающей промышленности. Компания обладает большим опытом работы в США, России, Испании и других странах, включая Азербайджан, в областях оценки, исследований и разработки природных ресурсов, подготовки технических обоснований. В рамках контракта с MICON предусматриваются проведение геологоразведочных работ, подготовка образцов для лабораторных и первичных промышленных испытаний, обработка данных и подтверждение рудниковых запасов в соответствии с международными стандартами JORC (2012). Добыча руды и получение глинозема с использованием современных технологий снизит объемы импорта глинозема в страну, а также создаст новые экспортные возможности. В то же время может стать крайне выгодным с экономической точки зрения получение из добытого алунита на последующих этапах его переработки сульфата калия, используемого в сельском хозяйстве в качестве удобрения, а также используемой в химии и медицине элементарной серы и других веществ.

С учетом вышеперечисленного, занимающие важное место среди запланированных Корпорацией проектов оценка алунитового рудника Зейлик, использование алунита в качестве сырья при производстве алюминия в зависимости от результатов технико-экономического обоснования и в целом всестороннее развитие алюминиевой промышленности являются одними из основных целей.