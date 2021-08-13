Пакистан планирует экспортировать манго в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Надеемся, что в ближайшее время манго пакистанского производства будет доступно на азербайджанском рынке.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе на проводимом в Баку фестивале пакистанского манго.
По словам посла, манго превратилось в частичку культуры и фольклора Пакистана: «Наша страна является лидером среди стран-экспортеров манго».
Билал Хайе подчеркнул, что южноазиатское манго выращивается в пакистанской провинции Южный Пенджаб.
«В Пакистане выращивается свыше 100 сортов манго, и некоторые из них представлены сегодня на фестивале. Надеемся, что в будущем пакистанские бизнесмены с большим ассортиментом этой продукции выйдут на азербайджанский рынок», – добавил посол.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @ElchinMehdiyev