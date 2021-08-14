Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана превысило $3 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2021 года экспорт Азербайджана составил 8,8 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1 миллиарда долларов, или 15 процентов.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вюсал Гасымлы.

По его словам, во внешнеторговом обороте Азербайджана образовалось положительное сальдо в размере 3,4 миллиарда долларов.

"В первом полугодии 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил более 1,162 миллиарда долларов. По сравнению с первым полугодием 2020 года этот показатель увеличился на 248 миллионов долларов, или 27 процентов", - сказал Гасымлы.

Он отметил, что в январе-июне текущего года экспорт овощей и фруктов составил более 306 миллионов долларов, пластмасс и изделий из них - почти 180 миллионов долларов, хлопка - 123 миллиона долларов, алюминия и изделий из него - 61 миллион долларов, черных металлов и изделий из них - 53 миллиона долларов, на долю химической промышленности пришлись порядка 36 миллионов долларов, экспорт электроэнергии составил 33 миллиона долларов, сахара - свыше 19 миллионов долларов и экспорт напитков (алкогольные и безалкогольные) - 6,8 миллиона долларов.

Исполнительный директор Центра сообщил также, что в январе-июне нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт сахара увеличился в 2,5 раза, черных металлов и изделий из них - в 2,4 раза, хлопковой пряжи - в 2,4 раза, хлопкового волокна - в 2,1 раза, пластмасс и изделий из них - на 84 процента, алюминия и изделий из него - на 49 процентов, напитков - на четыре процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev