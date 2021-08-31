В Азербайджане со следующего года планируется применить систему регистрации животных

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в целях дальнейшего совершенствования механизма продовольственной безопасности в Азербайджане в рамках проекта Всемирного банка по созданию условий для отслеживания каждого животного и животноводческого продукта «от фермы до потребителя» продолжается разработка Системы идентификации и регистрации животных. До конца 2021 года Систему идентификации и регистрации животных планируется запустить в тестовом режиме в качестве пилотного проекта в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а с 2022 года – по всей стране.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Агентства продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, система будет содержать информацию о заболеваниях животного, прививках, использованных ветеринарных препаратах и другие сведения: «После того, как пилотный проект будет полностью реализован по всей стране, планируется привлечь частные ветеринарные службы к проведению вакцинации и идентификации. В рамках проекта с целью снижения заболеваемости животных в стране и облегчения экспорта животноводческой продукции с учетом требований Всемирной организации здравоохранения животных уже осуществляются меры по объявлению Абшеронского полуострова зоной, свободной от болезней животных».

Председатель АПБ подчеркнул, что в «Государственной программе по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы», утвержденной распоряжением главы государства от 29 апреля 2019 года и успешно реализуемой в настоящее время, предусмотрено создание системы идентификации и регистрации животных и постепенное внедрение этой системы на территории всей страны, а также разработка механизмов управления рисками для здоровья животных с учетом передового мирового опыта. По его словам, приведение уровня качества ветеринарных услуг в соответствие с международными требованиями, поддержка создания и развития частных ветеринарных служб определены как основные направления программы.

«Агентство продовольственной безопасности проводит регулярные мониторинги для выявления распространения особо опасных болезней животных, осуществляет серологические исследования, а также принимает меры по совершенствованию деятельности животноводческих хозяйств и в связи с применением карантинного режима. Совместно с Минсельхозом регулярно принимаются меры для устойчивого развития аграрного сектора страны, производства конкурентоспособной продукции, обеспечения продовольственной и пищевой безопасности, поддержания стабильной эпизоотологической ситуации. Одновременно ведется регулярная работа по совершенствованию правовой базы в сфере ветеринарии. Подготовлен проект закона о внесении изменений в закон "О ветеринарии", а также ряд новых законодательных актов, в некоторые из которых уже внесены поправки», – сказал он.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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