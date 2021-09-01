На западе Азербайджана начато строительство дороги, соединяющей 6 населенных пунктов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях выполнения распоряжения Президента Азербайджана «О мерах по строительству автомобильной дороги Делимамедли – Дюзгышлаг – Багчакюрд – Дейирманлар – Азад – Низами Геранбойского района» Государственное агентство автомобильных дорог приступило к соответствующим работам.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, протяженность автомобильной дороги Делимамедли – Дюзгышлаг – Багчакюрд – Дейирманлар – Азад – Низами, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 14 тысяч человек, составляет 16 километров.

С соблюдением технической последовательности двухполосная автодорога реконструируется в соответствии с IV технической категорией. Проектная ширина проезжей части составит шесть метров, а ширина обочины – два метра.

В соответствии с проектом для обеспечения отвода вод под магистралью на всей протяженности дороги осуществлены работы по строительству новых железобетонных водоотводов и замене существующих труб на новые. Также осуществлен капитальный ремонт двух однопролетных мостов на 11-м километре автодороги. На последующем этапе будут уложены два слоя асфальтобетонного покрытия.

На заключительном этапе работ, которые выполняются под непосредственным контролем руководства Агентства, в необходимых местах будут установлены автобусные остановки, дорожные знаки, указатели километража и сигнальные опоры, будет нанесена дорожная разметка.

Реконструкция дороги, наряду с обеспечением комфортного проезда жителей вышеназванных населенных пунктов, также улучшит условия для грузовых и пассажирских перевозок, что положительно скажется на развитии сельского хозяйства.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)