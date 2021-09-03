Возвращение части НДС способствует продвижению безналичных платежей в Азербайджане - министерство

Экономика 3 сентября 2021 07:35 (UTC+04:00)
Возвращение части НДС способствует продвижению безналичных платежей в Азербайджане - министерство

БАКУ /Trend/ - Возвращение части НДС способствует продвижению безналичных платежей среди потребителей Азербайджана, сказали Trend в министерстве экономики Азербайджана.

По данным ведомства, в соответствии со статьей 165.5 Налогового кодекса Азербайджана, часть НДС, уплаченного физическими лицами за товары (за исключением нефтегазовых продуктов), приобретенные у лиц, занимающихся розничной торговлей или общественным питанием по всей территории Азербайджана, подлежит возврату потребителям.

"Сумма возмещения составляет 15 процентов по безналичным платежам и 10 процентов по наличным. Высокий процент возмещения по безналичным платежам стимулирует физических лиц отдавать предпочтение безналичным расчетам. Для возврата части НДС потребители должны требовать чеки при покупках", - сказали в минэкономики.

В ведомстве отметили, что налоговым законодательством предусмотрены санкции за отказ от ведения безналичных расчетов.

"С 1 января 2020 года за неустановку POS-терминалов в объектах, где это является обязательным, и за отказ от приема безналичных платежей там, где установлены POS-терминалы, налогоплательщику грозит штраф в размере одной тысячи манатов, если такой случай зафиксирован впервые, во второй раз - три тысячи манатов, а в третий и последующие разы - шесть тысяч манатов", - сказали в министерстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev

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