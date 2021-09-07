Совет по аграрным субсидиям Азербайджана назвал коэффициенты субсидий на 2022 г. (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Совет по аграрным субсидиям Азербайджана принял решение об установлении коэффициентов сева, урожая и семян, квот на семена и саженцы и по потребностям сева по растениям и регионам в сфере растениеводства на 2022 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
Согласно решению, в 2022 году коэффициенты сева и суммы посевных субсидий с базовой суммой в 200 манатов установлены по сельхозкультурам в нижеследующем порядке:
|
Виды растений
|
Коэффициент
|
Посевная субсидия (манат/га)
|
Рис
|
1.8
|
360
|
Соя:
|
Основные посевы
|
1.4
|
280
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Кукуруза:
|
Основные посевы
|
1.05
|
210
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Просо:
|
Основные посевы
|
1.05
|
210
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Сорго:
|
Основные посевы
|
0.7
|
140
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Пшеница, ячмень, рожь, овес, горох, лобио, чечевица и др.
|
1.05
|
210
|
Гречиха
|
1,1
|
220
|
Арахис
|
1,1
|
220
|
Шафран
|
2,2
|
440
|
Подсолнечник:
|
Основные посевы
|
1,2
|
240
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Картофель:
|
Основные посевы
|
1,4
|
280
|
Повторные посевы
|
0,43
|
86
|
Овощи
|
1,3
|
260
|
Бахчевые культуры
|
1,2
|
240
|
Клевер
|
0,35
|
70
|
Другие растения, за исключением хлопка, табака и сахарной свеклы
|
0,65
|
130
|
Виноград:
|
В течение первых 4 лет со дня создания плантации
|
3,2
|
640
|
На период по прошествии 4 лет
|
1,25
|
250
|
Для виноградной плантации (единоразово)
|
40
|
8000
|
Чай:
|
В течение первых 7 лет после создания плантации
|
3,7
|
740
|
На период по прошествии 7 лет
|
1,25
|
250
|
Интенсивные фруктовые сады:
|
В течение первых 4 лет со дня создания сада
|
3,65
|
730
|
На период по прошествии 4 лет
|
1,25
|
250
|
Для интенсивных садов фундука (единоразово)
|
22
|
4400
|
Для интенсивных гранатовых садов (единоразово)
|
25
|
5000
|
Для интенсивных оливковых садов (единоразово)
|
24,5
|
4900
|
Для интенсивных лимонных садов (единоразово)
|
55
|
11000
|
Для интенсивных мандариновых и апельсиновых садов (единоразово)
|
45
|
9000
|
Другие фруктовые сады
|
1,25
|
250
|
Для каштановых садов
(единоразово)
|
2,5
|
500
|
Первые 4 года после создания садов киви с капельной системой орошения
|
3,2
|
640
|
Для создания садов киви с капельной системой орошения
(единоразово)
|
45
|
9000
|
Другие ягоды
|
1,15
|
230
Согласно решению Совета по аграрным субсидиям:
- для получения субсидий производители саженцев и семян с земельными участками более 2 гектаров должны представить один агрохимический анализ почвы на каждые 2 га земельного участка, а производители другой сельхозпродукции с земельными участками более 5 гектаров – один агрохимический анализ на каждые 5 га посевной площади;
- фермерам, не внесшим результаты агрохимического анализа почвы в информационную систему "Электронное сельское хозяйство", посевная субсидия предоставляться не будет.
К интенсивным фруктовым садам относятся следующие сады с системой капельного орошения: сады, где на каждый гектар приходится минимум 650 вегетирующих саженцев яблони, груши, черешни (вишни), сливы, персика (нектарина), абрикоса и алычи; сады, где на каждый гектар приходится минимум 450 саженцев хурмы и граната; сады, где на каждый гектар приходится минимум 650 саженцев лимона, апельсина, мандарина и фейхоа; сады, где на каждый гектар приходится минимум 330 кустарников фундука; сады, где на каждый гектар приходится минимум 278 вегетирующих саженцев миндаля; сады, где на каждый гектар приходится минимум 238 саженцев грецкого ореха; сады, где на каждый гектар приходится минимум 330 саженцев китайской мушмулы, кизила, инжира, ореха, оливы и других растений. В других фруктовых садах , по которым будут предоставляться субсидии, на одном гектаре должно быть минимум 90 саженцев. За каждый гектар этих садов, классифицируемых как традиционные, фермерам будут выплачиваться 250 манатов посевных субсидий.