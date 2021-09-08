В Баку пройдет заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном
БАКУ /Trend/ - В Баку девятого сентября 2021 года состоится 17-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, в заседании примут участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, а также делегация межправительственной комиссии во главе с сопредседателями.
Отметим, что на заседании будут обсуждены двусторонние связи в сферах торговли и экономики, энергетики, транспорта, логистики, промышленности и информационных технологий, сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
По итогам заседания будет подписан протокол Совместной межправительственной комиссии.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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