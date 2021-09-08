Названы прогнозируемые доходы и расходы госбюджета Азербайджана на 2022 год

БАКУ /Trend/ - Прогноз государственного бюджета Азербайджана в 2022 году составит 26, 407 миллиарда манатов, что составит 32,5 процента ВВП.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации, прогнозируемый объем доходов превышает утвержденный показатель 2021 года на 3,8 процента. На долю нефтяного сектора придется 52,4 процента доходов, ненефтяного – 47,6 процента.

Прогнозируется, что 85,7 процента доходов бюджета от нефтяного сектора составят трансферы Государственного нефтяного фонда Азербайджана, а 14,3 процента – поступления через налоговые органы. Продолжение налоговых и таможенных реформ, а также снижение влияния пандемии позволяют прогнозировать увеличение в 2022 году объема бюджетных поступлений от ненефтяного сектора на 1, 844 миллиарда манатов, что на 19,3 процента больше, чем в 2021 году (за исключением отчислений из прибыли Центрального банка и переводов из Гарантийного фонда по госдолгу и гарантийным обязательствам).

Согласно прогнозу, расходы госбюджета в 2022 году увеличатся на 1,5 процента по сравнению с утвержденным показателем на 2021 год и составят 28, 974 миллиарда манатов (35,6 процента ВВП), из которых 68,7 процента – текущие расходы, 24,7 процента – капитальные затраты, 6,6 процента – расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

За счет увеличения заработной платы и социальных пособий в указанный период прогнозируется увеличение текущих расходов на 10,5 процента по сравнению с прогнозом предыдущего года, снижение капитальных расходов – на 14,1 процента, а расходов, связанных с обслуживанием государственного долга и обязательств, – на 13 процентов.

Таким образом, в 2022 году дефицит государственного бюджета составит 2,567 миллиарда манатов, что на 17,6 процента меньше утвержденного показателя на 2021 год (3,2 процента ВВП). Дефицит будет покрываться за счет баланса единого казначейского счета (45,2 процента), внутренних и внешних заимствований (27,3 процента), привлеченных на основе проектного финансирования кредитов (23,1 процента) и поступлений от приватизации (4,4 процента).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)