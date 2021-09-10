Экономики Азербайджана и Турции дополняют друг друга – министр (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Экономики Азербайджана и Турции не конкурируют, а дополняют друг друга.
Об этом сказал министр торговли Турции Мехмет Муш, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что торговые связи между двумя странами находятся на высоком уровне.
«Мы намерены и далее развивать их. Турецкие компании хотят участвовать во всех сферах жизни Азербайджана, и наша задача - обеспечить сотрудничество в этом направлении. Это взаимодействие будет способствовать тому, что и азербайджанские, и турецкие компании добьются больших успехов», - сказал Муш.
Отметим, что сегодня в Баку пройдут 10-е заседание и бизнес-форум министров экономики и торговли стран Тюркского совета.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Создание фонда поддержки тюркоязычных государств завершится в последующие две недели - Багдад Амреев
Азербайджан будет работать с тюркоязычными странами в сфере увеличения электронной торговли - Микаил Джаббаров
Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заразившегося коронавирусом Ягуба Зуруфчу
Агентство DOST и Фонд YAŞAT распространили совместную информацию в связи с участником Отечественной войны Азербайджана
Стала известна дата судебного заседания по делу экс-начальника ГУ военной контрразведки упраздненного МНБ Азербайджана
Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова
Состоялась встреча между министром оборонной промышленности Азербайджана и министром торговли Казахстана
Казахстан и Азербайджан могут создать единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута