Министры экономики стран Тюркского совета находятся в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Министры экономики стран-участниц Тюркского совета находятся в Агдаме, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.

Они посетят дворцовый комплекс Панахали хана, Джума-мечеть, мечеть Гияслы, крепость Шахбулаг, увидят руины здания Агдамского драматического театра.

Отметим, что накануне в Баку прошло 10-е заседание министров экономики стран Тюркского совета, в котором приняли участие официальные лица тюркских государств, в том числе министр торговли Турции Мехмет Муш, генсек Тюркского совета Багдад Амреев, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, министр экономики и финансов Кыргызстана Акылбек Жапаров, замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадрыддин Абидов и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)