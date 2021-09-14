В бакинском поселке Пиршаги строится магистральный водопровод (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» продолжает строительство магистрального водопровода по круглосуточному водоснабжению в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на АО.

С магистрали Джейранбатан – Маштага в поселок по двум направлениям проводятся магистральные водопроводы общей протяженностью 2,4 км.

В структуре отметили, что в поселке не было централизованной системы водоснабжения.

В 2011-2020 гг. АО за счет внутренних средств реализовало несколько небольших проектов в Пиршаги, однако в водоснабжении некоторых адресов оставались проблемы.

После ввода в эксплуатацию магистрального водопровода будут заменены старые внутрипоселковые линии, которые были проведены индивидуально, не отвечали нормам строительства и были непригодны для эксплуатации.

Отметим, что в настоящее время в Абшеронском районе Азербайджана, Бинагадинском, Сабаильском, Сураханском и Хазарском районах Баку реализуются проекты по улучшению водоснабжения.