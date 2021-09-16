Кабмин Азербайджана внес изменение в постановление в связи с ценой на муку
БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в постановление Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны".
Как передает в четверг Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменению, верхний предел оптовой цены одной тонны муки для расчета субсидий производителям за каждую тонну продукции составляет 520 манатов. Маржа производителя муки, включая внутренние затраты, установлена в размере 25 процентов от верхнего предела оптовой цены одной тонны муки.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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