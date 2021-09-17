ЦАЭРКА о причинах приостановки публикации отчета Всемирного банка «Doing Business»

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) решил полностью прекратить публикацию отчетов Doing Business. Ранее в пресс-релизе, опубликованном 27 августа 2020 года, говорилось, что публикация отчета была отложена на основании того, что в нем были сфальсифицированы результаты. Таким образом, Всемирный банк провел систематическую оценку как внутреннего, так и внешнего аудита за последние пять лет с привлечением сторонней аудиторской компании (WilmerHale Company) с целью устранения неточностей в отчетах.

Как сообщил в пятницу Trend руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Аяз Мусеибов, если бы в отчете ВБ за 2020 год не были сфальсифицированы результаты, то Китай сместился бы на семь позиций, а Саудовская Аравия – на одну ступень ниже, ОАЭ – остался бы на том же уровне.

После внесения корректировок в отчет Doing Business, подготовленный по результатам аудиторских проверок, показатель Азербайджана вырос на шесть ступеней – с 34 до 28 места.

В ряде случаев в отчетах Doing Business отражены мнения мировой прессы о предвзятом отношении к странам. Так, в данный момент в ведущих мировых СМИ сообщается, что в ходе проведенных диагностических оценок руководство банка дало указание искусственно повысить результаты в пользу некоторых стран. Здесь звучат утверждения о том, что факторы увеличения инвестиций организации влияют на результаты ряда стран.

Аяз Мусеибов отметил, что ведущие печатные органы, такие как Reuters и «Коммерсант», пишут о том, что проводимые в Азербайджане реформы не учитываются в отчетах Doing Business. Здесь следует особо отметить, что среди четырех стран (Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и Азербайджан), результаты которых не были должным образом отражены в отчете, только у Азербайджана показатели искусственно занижены некоторыми экспертами структуры, а ряд проведенных реформ и вовсе не нашел отражения в оценках.

«Было объявлено, что в будущем Всемирный банк, который привержен развитию бизнес- и инвестиционного климата в странах-членах организации, будет проводить методологические исследования на основе новых подходов с целью оценки этих условий», – заметил глава департамента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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