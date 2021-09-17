Монетарные условия в Азербайджане приобретают антиинфляционный характер – ЦБ

Экономика 17 сентября 2021 19:22 (UTC+04:00)
Монетарные условия в Азербайджане приобретают антиинфляционный характер – ЦБ

БАКУ /Trend/ - Монетарные условия в Азербайджане приобретают антиинфляционный характер, и значительных изменений номинальных процентов по кредитам и депозитам не наблюдается.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные ЦБА.

Отмечается, что номинальные проценты остаются неизменными в условиях роста инфляции, и это обуславливает снижение реальных процентов.

Наряду с этим, профицитное исполнение госбюджета и рост остатка средств на едином казначейском счету обеспечили увеличение денежной базы (на 4,5 процента за январь-август).

Кредитный портфель местных банков в августе вырос на 1,6 процента, а в целом за восемь месяцев – на 7,4 процента. Потребительские кредиты выросли на 12,9 процента, ипотечные – на 12,2 процента.

Помимо этого, в стране продолжилась тенденция дедолларизации. Так, в августе долларизация снизилась до 44,7 процента по депозитам физлиц и до 26,8 процента – по кредитам.

«Принимая решения по денежно-кредитной политике, Центробанк также обращает внимание на увеличение сбережений в манатах», – говорится в сообщении.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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