Азербайджану очень нужны специалисты по цифровой трансформации - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджану очень нужны специалисты по цифровой трансформации.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на посвященной «Году Низами» международной конференции, проводимой сегодня в Центре Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Trend.