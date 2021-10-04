ОАО Azersu и BP подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО Azersu подписало меморандум о взаимопонимании с BP Exploration Limited в области повышения квалификации сотрудников ОАО, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Azersu.

По данным источника, в целях совершенствования работы по подготовке кадров и повышения профессионализма сотрудников на территории Говсанской станции аэрации Azersu, расположенной недалеко от поселка Говсан (Баку), в трехэтажном здании площадью 5 тысяч квадратных метров создан центр обучения и инноваций, где пройдут обучение до 300 сотрудников. Кроме того, на территории этого центра построен и уже сдан в эксплуатацию опытный полигон, где будут проводиться практические занятия с работниками.

Отметим, что меморандум был подписан между заместителем председателя Azersu Кочарли Гасановым и вице-президентом BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияром Асланбейли.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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