Краснодарские компании наладят сотрудничество с партнерами из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Краснодар готов наладить сотрудничество с азербайджанскими компаниями.

Об этом сказал в среду Trend торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, шестого октября в представительстве российского экспортного центра в Азербайджане состоялась встреча девяти представителей краснодарских компаний, прибывших с бизнес-миссией в Азербайджан.

"Эти компании готовы поставлять в Азербайджан отопительное и водогрейное оборудование, инсинераторы, тару из картона, материалы для выпечки и запекания, растительное масло, сахар, крупы, IT-решения для автоматизации производственных процессов, сборные деревянные игрушки. Кубанские предприятия тщательно готовились к бизнес-миссии и настроены на плодотворные переговоры с азербайджанскими партнерами", - подчеркнул Мирсаяпов.

Он также отметил, что до девятого октября делегация проведет B2B-встречи с представителями бизнеса Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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