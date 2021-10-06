Краснодарские компании наладят сотрудничество с партнерами из Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Краснодар готов наладить сотрудничество с азербайджанскими компаниями.
Об этом сказал в среду Trend торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.
По его словам, шестого октября в представительстве российского экспортного центра в Азербайджане состоялась встреча девяти представителей краснодарских компаний, прибывших с бизнес-миссией в Азербайджан.
"Эти компании готовы поставлять в Азербайджан отопительное и водогрейное оборудование, инсинераторы, тару из картона, материалы для выпечки и запекания, растительное масло, сахар, крупы, IT-решения для автоматизации производственных процессов, сборные деревянные игрушки. Кубанские предприятия тщательно готовились к бизнес-миссии и настроены на плодотворные переговоры с азербайджанскими партнерами", - подчеркнул Мирсаяпов.
Он также отметил, что до девятого октября делегация проведет B2B-встречи с представителями бизнеса Азербайджана.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Twitter: agdzhaev