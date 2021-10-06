Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" реализует новый проект в сфере устойчивого водоснабжения города Шуша.
Как сообщили в среду Trend в ОАО, после освобождения города Шуша были незамедлительно приняты меры по обеспечению его водоснабжения, подаче воды на жизненно важные объекты.
После этого стартовали работы по реконструкции системы водоснабжения города.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и продукции животноводства из Азербайджана в Турцию
Участие Бельгии в аукционах Азербайджана по ВИЭ создаст новые возможности для сотрудничества - министр
Азербайджан в Северной Осетии-Алании: Когда театр начинается с буфета, или Почему все течет, все меняется (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует работать с ЕС для расширения географии поставок своего газа
В Высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный Международному дню учителя (ФОТО)
Увеличение импорта через «Южный газовый коридор» сделает Европу менее уязвимой в случае перебоев с поставками - ARERA
Совершенствуется деятельность Центрального командного пункта и Центра управления спутниковой связью ВВС Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного главы представительства ЕС в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане доля полностью вакцинированных от COVID-19 граждан превышает среднемировой показатель - ВБ
Рай для книголюбов! Состоялось торжественное открытие Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
Есть огромный потенциал для финансирования сферы "зеленых технологий" Азербайджана - резидент-представитель ПРООН
Производство в ненефтяном секторе Азербайджана превысит $2 млрд до конца года – Микаил Джаббаров (ФОТО)
Испокон веков в Азербайджане формировались традиции мультикультурализма и толерантности - главный раввин Бакинской религиозной общины европейских евреев
Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам (ФОТО)