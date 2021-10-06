Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО)

Экономика 6 октября 2021 17:28 (UTC+04:00)
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" реализует новый проект в сфере устойчивого водоснабжения города Шуша.

Как сообщили в среду Trend в ОАО, после освобождения города Шуша были незамедлительно приняты меры по обеспечению его водоснабжения, подаче воды на жизненно важные объекты.

После этого стартовали работы по реконструкции системы водоснабжения города.

Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Image
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Image
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Image
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Image
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Image
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжаются работы в целях устойчивого водоснабжения города Шуша (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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