В Азербайджане продлен срок действия таможенных пошлин на экспорт меди

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на очищенную и неочищенную медь, медные сплавы, медные отходы и лом были продлены с 5 сентября 2021 года до 31 декабря 2024 года.

Ставка экспортной пошлины установлена ​​в размере 10% от таможенной стоимости, но не менее 300 долларов за тонну.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)