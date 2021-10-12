В Азербайджане продлен срок действия таможенных пошлин на экспорт меди
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".
Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, ставки экспортных пошлин на очищенную и неочищенную медь, медные сплавы, медные отходы и лом были продлены с 5 сентября 2021 года до 31 декабря 2024 года.
Ставка экспортной пошлины установлена в размере 10% от таможенной стоимости, но не менее 300 долларов за тонну.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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