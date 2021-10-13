Определен порядок использования средств, перечисляемых на счет Госагентства по ОМС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Определен порядок использования средств, перечисляемых на счет Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана в целях усиления социальной защиты работников и улучшения материально-технической базы Агентства.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, средства используются в соответствии с порядком, за исключением случаев, определенных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Средства считаются государственной собственностью, находятся в распоряжении Агентства и распорядитель не может быть изменен.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)