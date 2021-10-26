БАКУ /Trend/ - В Азербайджан прибыла делегация представителей малых и средних предприятий Ярославской области России, сказал Trend торговый представитель РФ в Баку Руслан Мирсаяпов.

По его словам, в рамках бизнес-миссии руководители семи компаний российского региона проведут деловые встречи с потенциальными партнерами.

"Эти компании планируют найти в Азербайджане партнеров для продвижения на местном рынке резервуаров для хранения и транспортировки жидкой двуокиси углерода, продажи пищевых продуктов и напитков, запасных частей к автотехнике", - сказал Мирсаяпов.

Российская делегация также планирует обсудить вопросы поставки в Азербайджан оборудования для строительной отрасли, отметил торгпред.

"Также в состав делегации вошли представители компании, которые намерены наладить сотрудничество в области поставок в Азербайджан фанеры разных марок и сферических шатров для глэмпингов [разновидность кемпинга]", - сказал Мирсаяпов.

Отметим, что визит российской делегации в Баку продлится до 28 октября.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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