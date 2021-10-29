Центробанк Азербайджана не исключает дальнейшего повышения учетной ставки

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана не исключает дальнейшего повышения учетной ставки.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта – с 6,5 до семи процентов.

Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом изменения фактических и прогнозных показателей инфляции, баланса рисков, а также текущего состояния экономики и перспектив ее развития в среднесрочной перспективе, добавил Рустамов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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