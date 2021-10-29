Центробанк Азербайджана опроверг информацию об искусственном удержании курса маната на стабильном уровне
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана опроверг информацию об искусственном удержании курса маната на стабильном уровне, сообщает в пятницу Trend.
Как сказал на сегодняшнем пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов, утверждения об искусственном удержании национальной валюты на стабильном уровне не соответствуют действительности.
"Центробанк в трансфере средств Государственного нефтяного фонда играет лишь роль агента и этот процесс можно назвать фискальным", - подчеркнул Рустамов.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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