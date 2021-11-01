БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено изменить размер госпошлины за учет и регистрацию автомобилей, сообщает в понедельник Trend.

Это предусматривает поправка в закон «О государственной пошлине», которая обсуждается сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, будет изменен размер госпошлин за учет и временную регистрацию транспортных средств, государственную регистрацию транспортных средств в соответствующих органах исполнительной власти на основании договоров об их отчуждении. Кроме того, размер некоторых госпошлин будет определяться не постановлением Кабинета министров, а законом.

Так, если объем двигателя легкового автомобиля составляет до 2 000 кубических сантиметров, то за каждый кубический сантиметр двигателя будет удерживаться госпошлина в размере 0,05 маната; 3 000 кубических сантиметров – 100 манатов + 0,1 маната за каждый кубический сантиметр (начиная с 2001 до 3000 кубических сантиметров двигателя); 4 000 кубических сантиметров – 200 манатов + 0,2 маната за каждый кубический сантиметр (начиная с 3001 до 4000 кубических сантиметров двигателя).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)