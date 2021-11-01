В Азербайджане устанавливается госпошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию строительного объекта
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается госпошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию строительного объекта, сообщает в понедельник Trend
В связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета было предложено изменение в закон «О государственной пошлине», согласно которому предлагается удерживать госпошлину в размере 60 манатов за выдачу разрешения на эксплуатацию строительного объекта.
Отметим, что до настоящего времени этот вопрос регулировался решением Кабмина, и госпошлина не взималась.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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