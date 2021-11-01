БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается госпошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию строительного объекта, сообщает в понедельник Trend

В связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета было предложено изменение в закон «О государственной пошлине», согласно которому предлагается удерживать госпошлину в размере 60 манатов за выдачу разрешения на эксплуатацию строительного объекта.

Отметим, что до настоящего времени этот вопрос регулировался решением Кабмина, и госпошлина не взималась.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)