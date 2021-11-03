Азербайджан и ОАЭ определили пути расширения деловых отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) планируется создать рабочие и бизнес-группы для расширения деловых отношений.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Отметим, что в Дубае накануне началось восьмое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которое продлится до пятого ноября. По итогам первого дня заседания был подписан протокол.

В соответствии с протоколом, будут приняты соответствующие меры для интенсификации связей между двумя странами в различных сферах экономики, отметил министр.

"Также планируется создать рабочие и бизнес-группы для расширения деловых отношений, сотрудничества между малыми и средними предприятиями и поощрения взаимных инвестиций", - написал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev