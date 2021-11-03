Между Азербайджаном и "Dubai Future Foundation” подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Центром анализа и координации четвертой промышленной революции при министерстве экономики и "Dubai Future Foundation" подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Trend, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что подписанный меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество в области внедрения цифровых решений и технологий четвертой промышленной революции: "Для быстрого освоения передовых технологий, обслуживания интересов граждан и бизнеса особое значение имеет гибкая адаптация к вызовам четвертой промышленной революции".

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)