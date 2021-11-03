За время 44-дневной Отечественной войны было повреждено около 60 школ - Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За время 44-дневной Отечественной войны было повреждено около 60 школ.

Об этом Trend сообщил заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием министерства образования Орхан Аббасов.

Он отметил, что работы начнутся в ближайшее время: "В определенных школах работы завершены в течение года. В настоящее время в них продолжается обучение. Однако масштабы ущерба, нанесенного некоторым школам, огромны. Поэтому реставрационные работы в них невозможны, приходится строить новые. В связи с этим есть распоряжение Президента Ильхама Алиева. Разрабатываются проекты этих школ".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)