В Азербайджане предложено повысить минимальную зарплату до 300 манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено повысить в 2022 году минимальную зарплату с 250 до 300 манатов.

Это предусматривает законопроект "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", сообщает в пятницу Trend.

Законопроект поступил в Милли Меджлис (парламент) и будет обсуждаться на заседаниях парламентских комитетов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)