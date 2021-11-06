Цены на энергоносители снизятся в 2022 г. из-за слабого роста спроса - Capital Economics

БАКУ /Trend/ - В 2022 году цены на энергоносители будут снижаться из-за более слабого роста спроса и предложения, что в целом будет способствовать снижению цен на сырьевые товары, передает Trend со ссылкой на британскую исследовательскую и консалтинговую компанию Capital Economics.

"На этой неделе произошли два важных события. Во-первых, ОПЕК+ придерживалась своего существующего графика увеличения добычи, несмотря на растущее внешнее давление с целью быстрого увеличения производства. Это может заставить администрацию президента США Джо Байдена высвободить больше стратегических запасов нефти, учитывая его опасения по поводу роста цен на бензин. Во-вторых, правительства стран мира обсуждают, как снизить зависимость от ископаемого топлива на саммите COP26. Одна из основных целей Великобритании как принимающей стороны саммита - сделать уголь достоянием истории. В соответствии с этим, десятки стран взяли на себя новые обязательства по поэтапному отказу от угля. Более того, многие из этих обязательств зависят от получения финансовой помощи. Мы будем следить за любыми новыми событиями в последнюю неделю COP26. Ожидаем, что данные по торговле Китая, которые будут опубликованы седьмого ноября, продемонстрируют высокий импорт энергоносителей в октябре", - сообщили в Capital Economics.

По ее данным, цены на нефть марки Brent и WTI понизились на несколько долларов за баррель по сравнению с пиковыми показателями в конце октября.

"Это отчасти произошло из-за того, что коммерческие запасы сырой нефти в США росли две недели подряд, что главным образом было связано с увеличением добычи нефти до 11,5 миллиона баррелей. Более того, предложение в США может расти и дальше, если, как мы считаем вероятным, администрация Байдена высвободит больше стратегических запасов нефти в попытке снизить внутренние цены на бензин. Хотя добыча нефти в США растет, мы полагаем, что в следующем году она останется ниже допандемического уровня. Считаем, что меньшая обеспокоенность по поводу потери доли рынка в пользу США является одной из причин, по которой ОПЕК+ до сих пор могла противостоять давлению США с целью увеличения добычи", - отмечается в сообщении.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)