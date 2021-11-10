В госбюджете Азербайджана на 2022 г. предусмотрено субсидирование ряда госструктур - министр

БАКУ /Trend/ - Из государственного бюджета Азербайджана на 2022 год сфере транспорта, связи и коммуникаций планируется выделить субсидии в размере 479 миллионов манатов.

Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения в среду законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

Министр отметил, в связи с тем, что проценты по услугам, оказываемым населению, ниже их себестоимости, ряду государственных структур планируется выделить субсидии: «Среди них ЗАО «Бакинский метрополитен» и другие структуры».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)