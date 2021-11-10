В Азербайджане пресекаются случаи необоснованного назначения пенсий - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принимаются строгие меры по пресечению случаев необоснованного назначения пенсий.

Об этом сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане осуществляется процесс централизованного назначения социальных выплат.

«Речь идет не только о пенсиях. В рамках централизации архивных материалов полностью отменяются все необоснованные назначения больших пенсий. В 16 районах страны полностью централизованы проверки по назначению адресной социальной помощи. До конца года этот процесс будет осуществлен в 46 районах», - сказал Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)