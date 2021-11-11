Госбюджет-2022 - самый большой за 30-летнюю историю независимости Азербайджана – депутат

БАКУ /Trend/ - Государственный бюджет на 2022 год - самый большой за 30-летнюю историю независимости Азербайджана.

Об этом сказал в четверг первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент), председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает в четверг Trend.