Рост по ненефтяному сектору составил 6,2% – Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Рост по ненефтяному сектору составил 6,2 процента.

Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.