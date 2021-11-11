Ускорен процесс подготовки проекта строительства Зангезурского коридора - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ускорил процесс подготовки проекта строительства Зангезурского коридора.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе экономического Саммита тюркоязычных стран, проводимого в Турции, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что Азербайджан активно сотрудничает с другими тюркоязычными странами в области развития транспортного сектора, товарооборота, а также логистических возможностей.

"Наши страны имеют торгово-экономическую платформу, которая способствует ускорению развития этих связей, в частности можно отметить Фонд тюркоязычных стран", - добавил Джаббаров.

Он также отметил, что развитие экономических связей в период пандемии является одним из важнейших направлений сотрудничества.

"За девять месяцев экономика Азербайджана выросла на 4,8 процента, ненефтяной сектор - на 6,2 процента, торговый оборот - на 24 процента, а экспорт товаров - на 32 процента. Большая часть товарооборота нашей страны приходится на тюркоязычные страны. Мы продолжим наращивать наш оборот", - сказал Джаббаров.

Министр напомнил, что Азербайджан в 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны освободил от 30-летней армянской оккупации свои территории.

"В период нашей справедливой борьбы по освобождению территорий все тюркоязычные страны, и в частности братская Турция, оказали нам поддержку. Выражаю признательность всем этим странам. Хочу подчеркнуть, что в Карабахе ведутся активные работы по восстановлению городов и сел. Также ускорен процесс подготовки проекта строительства Зангезурского коридора, который сухопутным сообщением соединит Нахчыван и основную часть Азербайджана", - сказал министр экономики Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev