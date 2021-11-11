Необходимо с точностью оценить финобеспечение законопроекта "О статусе военнослужащих Азербайджана" – Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О статусе военнослужащих" имеет очень важное значение, и необходимо с точностью оценить финансовое обеспечение его выполнения.

Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.

"К сожалению, аналогичный закон, принятый в 1992 году, не был выполнен, потому что у него не было финансового обеспечения", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)