В период пандемии COVID-19 Азербайджан, в отличие от других стран, не стал привлекать кредиты – глава минфина

БАКУ /Trend/ - Во время пандемии коронавируса некоторые страны начали привлекать зарубежные кредиты, но Азербайджан не пошел на этот шаг.

Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.

Министр отметил, что Азербайджан во время пандемии коронавируса использовал собственные средства.

"Азербайджан принял решение использовать средства, накопленные в Госнефтефонде. Поэтому трансферты из фонда несколько выросли. Учитывая, что выход из пандемии может быть тяжелым, мы посчитали, что необходимо проводить мягкую фискальную политику", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)