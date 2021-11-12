В Азербайджане планируется повысить зарплату сотрудников правоохранительных органов, работающих на освобожденных территориях – Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется повысить зарплату сотрудников правоохранительных органов, работающих на освобожденных территориях.

Об этом сказал в пятницу министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре в ходе очередных обсуждений проекта госбюджета на 2022 год, сообщает Trend.

Он отметил, что одним из приоритетов Азербайджанского государства является Большое возвращение на освобожденные территории.

По словам министра, на освобожденных землях быстрыми темпами идут работы по восстановлению и реконструкции.

Глава ведомства сообщил, что расходы на сферу обороны и безопасности в проекте госбюджета классифицируются как приоритетные.

"Планируется повысить зарплату сотрудников правоохранительных органов, несущих службу на освобожденных территориях. В сфере расходов на оборону уделено внимание и вопросам улучшения жилищных условий военнослужащих", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)