БАКУ /Trend/ - Белорусские компании готовы поддержать развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков на встрече с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО.

В свою очередь, Гурбанов отметил, что Азербайджан и Беларусь развивают двустороннее и многостороннее сотрудничество в области транспорта, в том числе железнодорожного.

Глава ЗАО рассказал о масштабных работах, которые проводятся на территориях, освобожденных от оккупации азербайджанской армией под руководством Президента Ильхама Алиева.

Гурбанов подробно проинформировал посла об инициативе Азербайджана по развитию международных маршрутов, имеющих важное значение для расширения экономических связей.

Одной из основных тем обсуждения стало сотрудничество между компанией Stadler Minsk и ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Гурбанов сообщил, что ЗАО с 2015 года сотрудничает с ведущим промышленным предприятием Беларуси, входящим в состав международного концерна Stadler.

Согласно подписанному с ЗАО Stadler Minsk в 2019 году контракту, планируется закупить 10 пассажирских поездов FLIRT.



Также было отмечено, что для увеличения грузоперевозок по международному транспортному коридору Север-Юг ЗАО «Азербайджанские железные дороги» применило льготные тарифы к перевозкам 20, 40 и 45-футовых контейнеров, всех видов транзитных и экспортных грузов, транспортируемых через территорию Астары.

Посол отметил, что Азербайджан, выполняя решения международных организаций, восстановил свою территориальную целостность в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Равков также подчеркнул, что на освобожденных территориях быстрыми темпами успешно продолжаются масштабные восстановительные работы.

По его словам, белорусская сторона готова поддержать развитие транспортной инфраструктуры в этих регионах.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана и Беларуси в транспортной сфере.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)