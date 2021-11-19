Азербайджан выдвинул конкретные предложения по потенциальным проектам в сотрудничестве с ЕС в области ВИЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выдвинул конкретные предложения по потенциальным проектам в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в рамках документа Европейской комиссии "Восстановление, устойчивость и реформы: приоритеты Восточного партнерства после 2020 года", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэнерго.

На встрече, состоявшейся в министерстве энергетики под председательством заместителя министра энергетики Самира Велиева, приняли участие представители Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении, представительства ЕС в Азербайджане, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка и Французского агентства развития.

В ходе встречи была представлена ​​информация о проделанной работе и реформах в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности в Азербайджане.

Велиев рассказал о национальных приоритетах, которые составляют основу стратегии социально-экономического развития Азербайджана, отметив, что особое внимание было уделено применению "зеленых" и "умных" концепций в масштабных строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Он также коснулся вопроса участия финансовых институтов ЕС в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)