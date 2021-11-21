Иранские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных азербайджанских земель - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев в рамках визита в Иран встретился с министром иностранных дел этой страны Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как передает Trend, глава МИД Ирана поздравил Азербайджан с освобождением земель и годовщиной Дня Победы и сказал, что Иран заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном.

Подчеркнув неизменную поддержку Ирана и принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана, Абдоллахиан сказал, что иранские компании готовы участвовать в реконструкции и восстановлении освобожденных азербайджанских земель.

На встрече была отмечена важность создания Межправительственной государственной комиссии между двумя странами и выражено удовлетворение активной работой комиссии.

Также была подчеркнута важность наращивания усилий для устойчивого развития отношений между двумя странами в области торговли, туризма, транспорта, энергетики, транзита, совместных промышленных и инвестиционных проектов, информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, гуманитарной и других сферах.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.