Утвержден размер прожиточного минимума в Азербайджане на 2022 г.

Экономика 3 декабря 2021 11:51 (UTC+04:00)
Утвержден размер прожиточного минимума в Азербайджане на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудил сегодня на пленарном заседании законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2022 год", сообщает в пятницу Trend.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.

Согласно законопроекту, прожиточный минимум на будущий год по стране установлен в размере 210 манатов, для трудоспособного населения - 220 манатов, пенсионеров - 176 манатов, детей - 193 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)

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