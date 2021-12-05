В Нахчыванской АР выросло производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2021 года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено сельскохозяйственной продукции почти на 452,916 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР.

Производство сельскохозяйственной продукции в Нахчыване в отчетный период выросло на 3,6 процента.

Кроме того, в отчетный период производство мяса в живом весе составило 21, 677 тыс. тонн (рост на четыре процента, или 867 тонн), молока - 80,767 тыс. тонн (рост на 1,4 процента, или 1,13 тыс. тонн).

Отметим, что в 2020 году в Нахчыванской АР было произведено сельскохозяйственной продукции на 537,584 миллиона манатов, что на 4,6 процента, или 24,728 миллиона манатов больше аналогичного показателя 2019 года.

В 2020 году из Нахчывана было экспортировано сельхозпродукции, в том числе фруктов и овощей, на 103,158 миллиона долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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