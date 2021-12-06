Для привлечения потенциальных инвесторов в Агдамский промпарк завершаются переговоры с 4 предприятиями – Сахиб Алекперов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Для привлечения потенциальных инвесторов в Агдамский промышленный парк завершаются переговоры с четырьмя предприятиями.
Как передает Trend, об этом сказал в понедельник первый заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».
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